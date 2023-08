Britse economie groeit verrassend, maar blijft achter bij andere landen

De economie van het Verenigd Koninkrijk is het afgelopen kwartaal onverwachts 0,2 procent gegroeid. Het is de grootste groei in meer dan een jaar.

De Britse economie groeide vooral doordat de industrie en de bouw het in juni beter deden dan verwacht, meldt het Britse nationale statistiekbureau.

Ondanks de groei in de maanden april tot en met juni loopt de Britse economie nog altijd 0,2 procent achter vergeleken met eind 2019. Het is daarmee het enige land in Europa met een grote economie die nog niet op het niveau is van voor de coronapandemie.

Grote landen als Duitsland, Frankrijk en Italië zijn wel hersteld van de pandemie. Die economieën groeiden met 0,2 tot 2,2 procent. De Verenigde Staten zijn nog succesvoller met een groei van ruim 6 procent.

Hoe Nederland het doet, horen we volgende week. Dan komt statistiekbureau CBS met cijfers over de groei van de Nederlandse economie.

Brexit en hoge inflatie remmen groei

Dat het Verenigd Koninkrijk economisch nog niet is hersteld, heeft naast de coronacrisis ook andere oorzaken. De Brexit en de hoge inflatie hebben de economische groei in het land de afgelopen jaren tegengehouden.