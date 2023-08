De Volksbank riskeert boete omdat ze niet genoeg doet tegen witwassen

De Volksbank, het moederbedrijf van de ASN Bank, RegioBank en SNS, kan een boete van De Nederlandsche Bank verwachten omdat ze niet genoeg doet om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De Volksbank, die sinds 2013 in handen van de overheid is, heeft van DNB te horen gekregen dat ze uiterlijk 1 april volgend jaar haar zaakjes op orde moet hebben.

Banken zijn volgens de regels van DNB wettelijk verplicht om witwassen en criminele geldstromen tegen te gaan. Maar de Volksbank is niet de eerste Nederlandse bank die in de problemen komt door de witwasregels van de toezichthouder. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro's betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie, omdat ze de regels niet hadden nageleefd.

Rabobank kreeg in 2018 een dwangsom van 500.000 euro opgelegd omdat ze de regels had overtreden. De bank kreeg toen de kans om de procedures te verbeteren. Dat bedrag moest ze in 2021 alsnog betalen, omdat de situatie toen nog niet voldoende was verbeterd.