Aantal faillissementen nam in juli weer af na maanden van stijging

Het aantal faillissementen is in juli afgenomen, nadat het aantal zaken dat over de kop ging in de drie maanden daarvoor alleen maar was gestegen.

Volgens statistiekbureau CBS werden in juli 241 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 16 procent minder dan een maand eerder. In juni was er nog sprake van een stijging. Toen gingen 19 procent meer bedrijven dicht dan in de maand ervoor.

In de handel, waarin de afgelopen maanden de meeste faillissementen werden uitgesproken, nam het aantal flink af: van 66 in juni naar 34 in juli.

Van alle bedrijfstakken telde nu de bouw het grootste aantal faillissementen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de handel en de bouw de grootste bedrijfstakken van Nederland zijn. Volgens het CBS werden relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in de horecasector.