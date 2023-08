De energiecrisis is nog niet voorbij: moeten we ons zorgen maken?

De energiecrisis is nog niet voorbij , waarschuwde een bestuurder van Essent-moederbedrijf E.ON eerder deze week. De energieprijzen zouden bij een koude winter opnieuw kunnen oplopen. Wat kunnen we verwachten?

De crisis is volgens energie-expert Hans van Cleef van consultancybureau Publieke Zaken zeker nog niet voorbij. Deze week gingen de prijzen voor gas in Nederland nog hard omhoog, omdat er een staking dreigde in Australië. "En het vloeibare gas (lng) dat wij gebruiken, komt helemaal niet uit Australië", benadrukt Van Cleef. "Dat geeft aan hoe nerveus de markt is. Als het even tegenzit, kunnen de prijzen hard omhooggaan."

Hoe de prijzen zich de komende winter zullen ontwikkelen, hangt af van verschillende factoren. Als het bijvoorbeeld heel koud wordt in Azië, zullen Aziatische landen ook veel lng nodig hebben. "Dan neemt de concurrentie op de energiemarkt toe en wordt het ook duurder voor ons", legt Van Cleef uit. "Er is niet genoeg voor iedereen. Wij moeten dan de hoofdprijs betalen als we het hierheen willen krijgen."

We zijn dan ook nog lang niet terug bij de situatie zoals die voor 2022 was, zegt Jilles van den Beukel, energie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). "De energiemarkt is nu krap, dat zie je terug in de prijzen. Maar we zitten ook niet meer in de crisissituatie van vorig jaar."

Volgens Van den Beukel blijft de energiemarkt naar verwachting nog wel een paar jaar zo. "Rond 2026 komt er veel meer capaciteit op de markt, doordat de lng-fabrieken die nu gebouwd worden dan af zijn. Dan zal ook de markt weer wat afkoelen."