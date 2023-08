Hogere spaarrente? Zoek het over de grens of zet je geld vast

Sparen bij grote Nederlandse banken is nog lang geen vetpot. Rentes kruipen omhoog, terwijl die banken megawinsten boeken. Meer rente ontvangen kan, maar daarvoor moet je wel uit je comfortzone stappen.

ING, Rabobank en ABN AMRO kondigden onlangs aan dat hun winst is verdubbeld door de oplopende rente van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken rekenen die hoge rente door aan consumenten en bedrijven die een lening willen. De spaarrente voor consumenten blijft aan de lage kant.

Spaarders krijgen bij de drie grote banken nu bescheiden rentes. Vanaf dinsdag 15 augustus bedraagt de rente bij Rabobank 1,5 procent en bij ING en ABN AMRO 1,25 procent. Dat is meer dan de 0,01 procent die ze tot eind vorig najaar vergoedden, maar nog steeds geen vetpot. Desondanks blijven de meeste mensen trouw sparen bij hun oude bank.

Wil je toch meer rente over je centen, dan zijn er twee opties. Kijken naar onbekendere banken in binnen- en buitenland of je geld langer vastzetten.

Meer rente bij onbekendere banken

Bij de wat onbekendere banken krijg je meer rente op een spaarrekening. In Nederland is bunq hier een voorbeeld van. Die bank betaalt 2,46 procent rente op je spaarrekening. "Wel moet je bij hogere rentes altijd even opletten op extra voorwaarden. Bij bunq mag je maximaal twee keer per maand geld opnemen. Dat klinkt beperkend, maar het is de vraag of je vaker geld zou willen opnemen dan dat", zegt spaarexpert Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Ook krijg je vaak meer rente bij spaarrekeningen van beleggingsplatforms. Voorbeelden hiervan zijn Scalable Capital en het Iers-Duitse Trade Republic. "Of er ook een nadeel aan kleeft dat het om beleggingsplatforms gaat? Nee, eigenlijk niet", zegt Bulthuis. "Je hóéft niet te beleggen, al willen die platforms dat wel. Ze zullen je met mailtjes of meldingen vast proberen te verleiden om toch te gaan beleggen."

Meer spaarrente in Estland, Zweden of Frankrijk

Verder zijn er veel buitenlandse partijen die ook openstaan voor Nederlandse spaarders. De stap naar een buitenlandse bank kun je soms zelf maken. De hoogste rente van 2,7 procent krijg je nu bij de Estse Bigbank. Maar je kunt bijvoorbeeld ook via het internationale spaarplatform Raisin sparen bij banken in Frankrijk of Zweden.

"Sparen in het buitenland hoeft binnen Europa niet veel spannender te zijn dan sparen bij een Nederlandse bank", vertelt Bulthuis. "Banken in Frankrijk of Duitsland vallen onder dezelfde Europese regels die tot 100.000 euro spaargeld garanderen als de bank onverhoopt failliet zou gaan. En ook onder dezelfde Europese toezichtregels. Er lijkt dus ook niet heel veel meer kans op een faillissement dan hier."

Toch is er nog wel iets om op te letten. In sommige landen moet je bronbelasting betalen als je daar spaart, ook als het land onder de Europese Unie valt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Letland.

Geld langer vastzetten tegen hogere rente

Een andere optie is om je geld vast te zetten in een deposito. Je kunt dan één of meerdere jaren niet bij je geld in ruil voor meer rente. Voor één jaar vastzetten krijg je bij vertrouwde Nederlandse grootbanken 2 tot 2,5 procent rente. En bij buitenlandse partijen al meer dan 4 procent.

Bulthuis is niet erg onder de indruk van de rentes voor vastzetten bij de grootbanken. "Ruim 2 procent is dan wat je krijgt op je normale spaargeld waar je altijd bij kunt. Misschien kun je dan net zo goed even wachten of toch een buitenlandse partij zoeken."