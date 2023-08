Moederbedrijf Michael Kors en Versace switcht voor miljarden van eigenaar

Modebedrijf Tapestry neemt Capri Holdings over. Het concern betaalt 8,5 miljard dollar voor het moederbedrijf van Michael Kors, Jimmy Choo en Versace.

Tapestry is vooral bekend van de Coach-handtassen. Volgens deskundigen is de deal een teken dat de overnamegolf in de sector voor luxegoederen nog lang niet voorbij is.