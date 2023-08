Duikvlucht Russische roebel even voorbij na ingreep centrale bank

De waarde van de roebel heeft deze week het laagste niveau bereikt in zestien maanden. Voor 1 euro betalen Russen nu 106 roebel. De lange daling lijkt even voorbij nu de Russische centrale bank ingrijpt.

Sinds vorig jaar was de waarde van de Russische roebel bijna gehalveerd. Alleen in de maanden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was de roebel nog minder waard.