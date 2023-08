Industrie in mineur nu productie al zes maanden op rij krimpt

Industriële bedrijven in Nederland hebben in juni 7,7 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Door de afkoeling van de wereldeconomie zakt de productie terug, net als bij onze oosterburen.

Juni was de zesde maand op rij dat de industriële productie op jaarbasis een krimp liet zien, meldt statistiekbureau CBS. In mei zakte de productie met ruim 9 procent en in april was sprake van een daling van meer dan 12 procent. Zodoende daalde de productie in 2023 elke maand.

De machine-industrie liet de grootste productiedaling zien. Die leverde 18,4 procent minder op dan in juni vorig jaar. De branche van reparatie en installatie van machines voerde juist meer werk uit.

Ondernemers in de sector zien het somber in, constateert het CBS bij een meting in juli. Al voor de vierde maand op rij zijn ze minder positief over de vooruitzichten. Vooral de hoeveelheid nieuwe orders baart ze zorgen.

Ook in Duitsland zit de industrie al maanden in zwaar weer, met grote productiedalingen en afkalvend vertrouwen van ondernemers. Dat duwde de Duitse economie in het eerste kwartaal zelfs in een recessie.