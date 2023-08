Gasprijs schiet voor het eerst in maanden omhoog door onrust in Australië

De marktprijs voor gas is woensdagmiddag omhooggeschoten. Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs met meer dan een derde tot ruim 43 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds mei. De oorzaak is een dreigende staking in Australië.

Een staking van Australische werknemers van Chevron en Woodside Energy zou de export van vloeibaar gas kunnen bemoeilijken. Door die onzekerheid schoot de gasprijs van ongeveer 31 euro naar 43 euro per megawattuur.

Als er minder Australisch vloeibaar gas beschikbaar is, zal er meer concurrentie zijn voor gas uit andere landen, is het idee. Daarnaast houden experts rekening met de duur van onderhoudswerkzaamheden bij Noorse gasinstallaties.

Australië is een van de grootste leveranciers van vloeibaar gas ter wereld. Noorwegen is sinds het wegvallen van Rusland de belangrijkste leverancier van veel Europese landen.

De gasprijs daalde maandenlang. Begin dit jaar werd nog 80 euro voor een megawattuur betaald en in augustus vorig jaar werden zelfs prijspieken van meer dan 300 euro bereikt. Toen waren er veel zorgen of er voldoende gas beschikbaar zou zijn voor de winter, omdat Rusland minder leverde. Veel Europese landen kochten daarop massaal gas in om voorraden aan te vullen.