Verhuurder vraagt faillissement van koopjesketen Big Bazar aan

De verhuurder van een winkelpand waarin een Big Bazar-filiaal is gevestigd, heeft het faillissement van de koopjeswinkel aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam.

Het gaat om de eigenaar van een winkelpand in Goes, meldt directeur Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam. De verhuurder krijgt nog een bedrag van 20.000 euro van Big Bazar. Het doel is dat de keten betaalt en dat een faillissement wordt afgewend. De zitting is gepland op 29 augustus.

Eerder werd bekend dat Big Bazar enkele winkels in Noord-Holland deze maand nog moet sluiten . De winkelketen kon de huur niet meer betalen en stapte daarop naar de rechter, die besloot dat Big Bazar moet vertrekken uit de panden in Schagen en Wormer.

Big Bazar, dat zo'n 125 winkels in Nederland en België heeft, was tot 2021 eigendom van Mirage Retail, dat ook eigenaar van onder meer Blokker is. Sinds twee jaar is Big Bazar in handen van BB Retail. De winkelketen was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.