Italiaanse bankenbelasting op overwinsten afgezwakt na paniek bij beleggers

Italië heeft binnen een dag de plannen voor een extra belasting op overwinsten van banken al afgezwakt. Beleggers raakten na de aankondiging van de maatregel in paniek en verkochten aandelen in Italiaanse banken. Om ze te kalmeren, begrenst de regering de extra belasting.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini kondigde dinsdag een belasting van 40 procent op overwinsten van banken aan. Het gaat om de extra winsten die banken nu maken doordat de Europese Centrale Bank (ECB) haar rente in het afgelopen jaar flink heeft verhoogd.

Aangezien de rentes voor leningen bij Europese banken daarmee ook oplopen, verdienen ze nu meer. Vooral ook doordat de spaarrentes niet net zo hard meestijgen. Niet alleen in Italië, maar ook in andere landen zien banken hun winst stijgen. Zo hebben ING en ABN AMRO hun winst in het tweede kwartaal verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.