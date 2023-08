Farmabedrijf op een na waardevolste bedrijf van Europa dankzij 'wondermiddelen'

De koers van het aandeel Novo Nordisk is deze week omhooggeschoten. Dat gebeurde nadat uit onderzoek was gebleken dat een diabetesmedicijn van het Deense farmaceutische bedrijf, dat ook effectief is als afslankmiddel, ook goed werkt tegen hart- en vaatziekten.

Toen Novo Nordisk bekendmaakte dat het obesitasmedicijn Wegovy de kans op hart- en vaatziekten met zo'n 20 procent verminderde, stegen de Deense aandelen van het bedrijf dinsdag 8 procent in waarde. De farmaceut is inmiddels het op een na waardevolste bedrijf van Europa.

De marktwaarde van het bedrijf is inmiddels gestegen tot omgerekend ruim 364 miljard euro. Er is nu nog maar één bedrijf in Europa dat meer waard is: het Franse LVMH, het moederbedrijf van onder andere luxemerk Louis Vuitton.

Het obesitasmedicijn Wegovy en het vergelijkbare middel Ozempic helpen ook gewicht te verliezen. Daarom zweren veel sterren en influencers bij deze middelen. Dat leidde eerder dit jaar tot een wereldwijd tekort eraan. De vraag naar Wegovy nam zelfs zo sterk toe dat het medicijn in de VS tijdelijk werd gerantsoeneerd.