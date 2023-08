Blikjes inleveren is volgens Ahold-topman een kwestie van wennen

Klanten en winkelmedewerkers moeten nog wennen aan het inleveren van blikjes voor statiegeld. "Iedereen is erbij gebaat dat het goed verloopt", zegt topman Frans Muller van supermarktconcern Ahold Delhaize.

De invoering van statiegeld op blikjes leidt tot chaos in veel supermarkten. Zo staan er lange rijen voor de automaten en worden ongeschikte blikjes naast de afvalbakken gedeponeerd. Bovendien lopen de apparaten sneller vast.

Sinds 1 april betalen we 15 eurocent statiegeld per blikje en krijgen we dat geld terug als we ze inleveren. Dat kan niet alleen bij supermarkten, maar ook bij benzinestations, NS-stations, bioscopen en snackbars.

"Het is nieuw voor alle klanten en werknemers. Daar zijn we ons van bewust en we doen er alles aan om daar een oplossing voor te vinden. We blijven daarin investeren", zegt Muller.

Dan zijn er nog de prijzen in de supermarkt. Ahold Delhaize, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en drogisterijketen Etos, probeert naar eigen zeggen de prijzen zo laag mogelijk te houden. Dat leidt tot pittige discussies met leveranciers. "We proberen vooral in te zetten op onze huismerken. Inmiddels zijn er al tweeduizend artikelen. En we zien dat we geen klanten verliezen. Ons marktaandeel ligt nog steeds op 36 procent", vertelt de topman van Ahold Delhaize.

Hij geeft toe dat bepaalde boodschappen duurder zijn geworden. Zo betaalden we voor voedingsmiddelen in juli nog 11,7 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.