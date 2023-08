Ahold Delhaize ziet winst dalen door hogere energiekosten

Ahold Delhaize heeft de winst in het afgelopen kwartaal zien dalen. Het supermarktconcern had last van onder meer hogere energiekosten en stakingen in België.

De nettowinst van het moederbedrijf van Albert Heijn daalde tot 468 miljoen euro, tegenover 603 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Volgens het bedrijf hebben hogere energie-, grondstoffen-, transport- en arbeidskosten "allemaal een bijzonder aanzienlijke impact" op de winstmarges.

Ahold Delhaize behaalde wel een hogere omzet. Die steeg met 4,3 procent naar 22,1 miljard euro. Het grootste deel van de inkomsten (13,6 miljard euro) kwam uit de Verenigde Staten.