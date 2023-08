Aantal vluchten in Europa bijna op oud niveau, weer zorgt voor vertragingen

Het aantal vluchten in Europa is in juli bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie gekomen, meldt de Europese luchtverkeersleidingsdienst EUROCONTROL. Wel zorgde het extreme weer voor veel vertraging.

Voor het eerst sinds de pandemie zijn er in een maand meer dan een miljoen vluchten geweest. In ongeveer de helft van de Europese lidstaten werd zelfs meer gevlogen dan in juli 2019.

Vluchten liepen wel vaker vertraging op. Europa had in juli te maken met extreem weer, wat ervoor zorgde dat veel vluchten niet op tijd vertrokken. De vertraging die veroorzaakt werd door weersomstandigheden was ruim twee keer zo lang als een jaar geleden.