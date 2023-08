Italië gaat overwinsten banken aanpakken met extra belasting

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Italiaanse regering gaat zogenoemde overwinsten van banken extra belasten, omdat banken profiteren van de oplopende rente. De overheid denkt daarmee 2 miljard euro op te halen voor belastingverlagingen en steun aan starters op de woningmarkt.

Banken gaan 40 procent belasting over overwinsten betalen, kondigde vicepremier Matteo Salvini dinsdag aan op een persconferentie. De maatregel is onderdeel van een breder pakket aan steunmaatregelen.

Italiaanse banken zagen hun winsten in de eerste helft van 2023 flink oplopen. Ook elders in Europa boekten banken goede resultaten. Zo wist ING door de hogere rentes de winst in het afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen.