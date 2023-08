Reisaanbieders moeten eerlijke prijzen tonen en stoppen met lokkertjes

Elf van de twaalf reisaanbieders laten op hun website prijzen zien waarvoor de vakantie helemaal niet te boeken is. Dat blijkt uit een controle van toezichthouder ACM. Binnen acht weken moeten de reisaanbieders hun zaken op orde hebben, anders volgen boetes.

Het kan goed zijn dat de prijs afhankelijk is van het moment dat je op vakantie wil gaan. Maar vanaf het moment dat je invult wanneer je wil reizen, moet volgens de ACM direct duidelijk zijn welke kosten daarbij horen. Niet pas later in het boekingsproces.

"Een consument moet prijzen van reisaanbiedingen goed kunnen vergelijken, want de prijs is een van de belangrijkste criteria bij zijn keuze", zegt ACM-directeur Edwin van Houten. Volgens hem is de reisbranche nu aan zet om te laten zien dat ze klanten serieus nemen.

Over het tonen van bijkomende kosten op de plaats van bestemming is hij minder te spreken. "Dan zou je dus alle lokale heffingen, zoals een milieuheffing, in een vreemde valuta moeten gaan omrekenen tot één prijs in euro's. Dat is geen doen", zegt Oostdam. "Die eis is niet redelijk en daarover willen we met de ACM in gesprek."