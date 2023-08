Bijna alle flexwoningen die overheid heeft gekocht staan nog in de opslag

Om de beschikbaarheid van flexwoningen te stimuleren, kocht de overheid er alvast tweeduizend. Nu blijkt dat er ondanks een nijpend woningtekort nog steeds negentienhonderd in de opslag staan.

De honderd inmiddels geplaatste woningen zijn in mei in Delft neergezet. Toen meldde De Jonge nog dat de helft van de overige negentienhonderd woningen al "in optie was genomen". Ook verwachtte hij dat voor het einde van 2023 alle flexwoningen geplaatst zullen zijn.