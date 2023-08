Chinezen zien export hard afnemen door aarzelende westerse consument

Delen via E-mail

De Chinese export is in juli voor de derde maand op rij afgenomen. Het land voerde vorige maand 14,5 procent minder uit dan een jaar eerder, de grootste daling sinds het begin van de coronapandemie.

De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van dit jaar maar met 0,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook neemt de werkloosheid in China toe. Meer dan 20 procent van de jongeren is werkloos.