Oranjegetinte reclames komen pas los als we de halve finale halen

Doordat de voetbalsters hun WK-wedstrijden midden in de nacht spelen, komen Oranjegetinte reclames en acties vanuit winkeliers nog niet van de grond. De verwachting is dat de Oranjekoorts stijgt als Nederland vrijdag in de kwartfinale ook van Spanje wint.

Ondanks de ongunstige tijdstippen van de wedstrijden kijken honderdduizenden Nederlanders naar de wedstrijden op televisie. In de nacht van zaterdag op zondag keken ruim 660.000 mensen naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika. De groepswedstrijd tegen de VS trok nog 400.000 kijkers.

Het leidt er nog niet toe dat bedrijven meer reclamezendtijd rondom de naderende kwartfinale inkopen, merkt Stichting Etherreclame (Ster). Deze wedstrijd wordt vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op televisie. De Ster verwacht dat de interesse toeneemt als de voetbalsters de halve finale of finale halen. Die wedstrijden worden gespeeld als het in Nederland dag is.

Tv-marketingorganisatie Screenforce onderschrijft het beeld dat Ster schetst. Directeur Michel van der Voort voegt eraan toe dat "inhaken op een WK of EK veel voorbereidingstijd kost" en dat "adverteerders dat op zo'n korte termijn nog lastig kunnen realiseren".

KNVB verwacht meer campagnes op sociale media

De KNVB denkt dat bedrijven de komende dagen wel meer op de Oranjekoorts gaan inspelen, maar dan vooral via sociale media. Juist omdat er geen tijd meer is voor een televisiereclame en de doelgroep online ook goed bereikt kan worden, zegt KNVB-manager partnerships Dennis Hogenboom.

Onder meer ING, Albert Heijn en KPN hebben reclames rondom de voetbalsters. Van deze bedrijven heeft volgens Hogenboom alleen ING nadrukkelijk commercials op televisie.

Ook in de winkelstraat is nog nauwelijks te zien dat er een WK voetbal bezig is. Volgens winkeliersvereniging INretail is dit te wijten aan de ongunstige speeltijden. "Het is wel in lijn met het afgelopen WK voor mannen, want toen was er ook al minder aandacht vanuit winkeliers", zegt Jeroen van Dijken, directeur belangen en beleid.