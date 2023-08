Energie werd flink goedkoper, maar boodschappen zijn fors duurder dan vorig jaar

Prijzen voor energie zijn in een jaar tijd met meer dan 34 procent gedaald. Desondanks blijft de inflatie met 4,6 procent in juli best hoog. Belangrijkste oorzaak is dat boodschappen nog steeds fors duurder zijn dan vorig jaar.

Voor voedingsmiddelen betaalden Nederlanders in juli nog 11,7 procent meer dan in juli 2022. Dat verschil is in de afgelopen maanden wel eens groter geweest. Doordat prijzen voor melk en boter dalen, stijgen de prijzen voor voedingsmiddelen nu iets minder hard dan in juni.

Dat de inflatie hoog blijft, komt ook door hogere prijzen voor de huur van een vakantiehuisje en extra accijns op benzine en diesel. Doordat we sinds 1 juli een hogere accijns betalen aan de pomp, zijn prijzen voor benzine en diesel ten opzichte van vorig jaar minder hard gedaald dan in juli.

De inflatie van 4,6 procent is een bevestiging van voorlopige cijfers die eind juli werden gepubliceerd. Het percentage dat de prijsstijgingen op jaarbasis uitdrukt daalt stapje voor stapje. In het najaar van 2022 kwam dat zelfs uit op meer dan 14 procent.

Energieprijzen dalen harder

Belangrijkste oorzaak voor de hoge inflatie toen en de lagere percentages nu, zijn de energieprijzen. Door de impact van de oorlog in Oekraïne schoten energieprijzen vorig jaar zomer omhoog.

Nu zijn prijzen voor gas en stroom weer wat afgekoeld en betaalden Nederlanders in juli maar liefst 34,5 procent minder dan vorig jaar. In juni daalden prijzen voor energie maar met 19,1 procent.