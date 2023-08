Saudi Aramco boekt minder winst vanwege lagere olieprijzen

Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal fors minder winst geboekt vanwege de lagere olieprijzen. Het bedrijf heeft verder te maken met een lagere productie.

Saoedi-Arabië is bezig de olieproductie te verminderen om zo de prijzen te stuwen. Vorige week werd bekend dat ook in september de dagelijkse productie met een miljoen vaten per dag wordt verminderd. De Saoedi's kunnen zelfs nog dieper gaan snijden in de productie om de olieprijzen te stutten.