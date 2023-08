Afvalfonds pleit voor meer inleverpunten statiegeldflessen- en blikjes

Het Afvalfonds Verpakkingen is 'niet echt tevreden' over het inleveren van plastic flessen met statiegeld. De organisatie pleit in zijn jaarverslag over 2022 voor meer innamepunten.

De doelstelling voor het inzamelen van die flessen werd vorig jaar niet gehaald. De wettelijke doelstelling voor die inzameling ligt op 90 procent. Volgens het Afvalfonds werd vorig jaar 68 procent van alle plastic flessen en flesjes ingezameld.

Sinds 1 juli 2021 zit er 15 cent statiegeld op kleine flesjes. Er zat al een kwartje statiegeld op grotere flessen. Sinds 1 april van dit jaar zit er ook 15 cent statiegeld op blikjes.

Directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds vindt dat de consument een compliment verdient, omdat die in korte tijd een flinke gedragsverandering heeft laten zien. Maar het moet beter. "We weten dat gedragsverandering tijd kost. Extra communicatie, het voortdurend herhalen van de boodschap én het uitbreiden van innamepunten moeten het inlevergedrag verder positief beïnvloeden."

Er zijn nu meer dan 28.000 innamepunten voor statiegeld. Dat kan bijvoorbeeld bij de supermarkten, maar ook bij benzinestations, NS-stations, bioscopen en snackbars.