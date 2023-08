Nationale-Nederlanden krijgt boete voor foute informatie over pensioenen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nationale-Nederlanden heeft tienduizenden klanten verkeerd en te laat geïnformeerd over hun pensioen. Daarom heeft toezichthouder AFM de verzekeringsmaatschappij een boete opgelegd van 425.000 euro.

Pensioendeelnemers moeten volgens de AFM kunnen weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en kunnen nagaan of dat voldoende is. Daarnaast moeten zij geïnformeerd worden over de risico's van de pensioenvoorziening en op de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden die ze hebben.