PostNL ziet rest van 2023 met frisse moed tegemoet vanwege groei pakketjes

PostNL heeft de afgelopen maanden meer pakketten verwerkt dan verwacht. Daarom is het postbedrijf positiever over de winst voor dit jaar.

"De prestaties in het afgelopen kwartaal zijn beter dan voorspeld", zegt CEO Herna Verhagen. Dat komt voornamelijk door de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de inflatiedruk aan te kunnen. Maar ook het aantal door internationale klanten verstuurde pakketten oversteeg het niveau van vorig jaar, meldt Verhagen.

PostNL is ondertussen begonnen met een eerder aangekondigde reorganisatie. Het bedrijf is gestart met het schrappen van tussen de tweehonderd tot driehonderd banen, met name bij de pakkettendivisie.