Bekende Amerikaanse belegger Buffett kan flinke miljardenwinst bijschrijven

De bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal een forse winst in de boeken kunnen zetten bij zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Onder de streep hield het bedrijf zo'n 36 miljard dollar over.

Een jaar geleden was er nog sprake van bijna 44 miljard dollar verlies. Buffett, ook wel bekend als het 'orakel van Omaha', dankt die enorme resultaatverbetering vooral aan het feit dat de aandelen van bedrijven waarin hij belegt, zoals Apple, flink meer waard zijn geworden.

Daar profiteerde Berkshire Hathaway in de eerste drie maanden van het jaar ook al van, toen de winst meer dan zes keer zo hoog uitpakte als een jaar eerder. Vorig jaar ging het juist nog erg slecht met de resultaten.

Berkshire Hathaway is al sinds de jaren zestig in handen van Buffett. De firma was aanvankelijk een textielfabrikant maar Buffett transformeerde het bedrijf in een groot zakenimperium.

De inmiddels 92-jarige Amerikaan waarschuwde eerder al dat de cijfers van vorig jaar eigenlijk een vertekend beeld gaven. Berkshire Hathaway kiest namelijk voor beleggingen op de lange termijn. Koersschommelingen op kwartaal- of jaarbasis zouden in de ogen van Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger, die al 99 is, geen goede graadmeter zijn.

Kenners kijken bij Berkshire Hathaway daarom liever naar de operationele winst. Die kwam uit op 10 miljard dollar. Dat is het hoogste kwartaalcijfer ooit maar betekent ook weer niet zo'n enorme winstsprong ten opzichte van de meer dan 9 miljard dollar van een jaar terug.