iPhone-maker Foxconn ziet vraag toenemen na magere periode

iPhone-producent Foxconn, een van 's werelds grootste elektronicafabrikanten, voorspelt dat de verkopen in de komende maanden zullen aantrekken na de dip in de eerste helft van dit jaar. Dat lijkt een gunstig teken voor Apple, waarvoor Foxconn veel apparatuur maakt.

Bij Foxconn ging de omzet in juli nog dik 1 procent omlaag vergeleken met een jaar terug. Maar de opbrengsten lagen wel bijna 11 procent hoger dan in juni. Het Taiwanese bedrijf verklaarde zaterdag dat de maandomzet de op een na hoogste ooit was voor de maand juli.

Dat is volgens de onderneming te danken aan "toenemende interesse van klanten" in onder meer smartphones. In het betreffende segment zag Foxconn zelfs een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. Vandaar dat de prognose voor het derde kwartaal volgens het bedrijf beter is dan voor het tweede kwartaal.

De eerste helft van het jaar is traditioneel een wat mindere periode voor Taiwanese elektronicafabrikanten. Dat komt doordat klanten als Apple doorgaans in de tweede helft van het jaar de meeste nieuwe producten op de markt brengen.