Grieks staatspapier wordt jaren na crisis niet meer als rommel gezien

Griekse staatsobligaties zijn weer interessant om in te investeren. Tot die slotsom is de Europese kredietbeoordelaar Scope Ratings gekomen. Het gaat om een teken dat Griekenland zijn overheidsfinanciën jaren na de eurocrisis eindelijk weer op orde lijkt te hebben.

Zo'n dertien jaar geleden kreeg Grieks staatspapier nog als eerste van alle EU-landen de zogeheten junk-, oftewel rommel-, status toebedeeld. Griekenland kampte met flinke schulden en leek niet meer in staat om zelfstandig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daardoor werd ook even gevreesd voor het voortbestaan van de euro.

Griekenland kreeg jarenlang geld uit steunprogramma's van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in ruil voor stevige bezuinigingen. Pas vorig jaar was Griekenland eindelijk af van het strenge toezicht van de eurozone. De grote kredietbeoordelaars in de financiële wereld pasten hun oordeel alleen nog niet meteen aan.