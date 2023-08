Vakantieganger die nog snel naar de zon wil heeft weinig te kiezen

Wie de komende weken nog op vakantie wil moet niet kieskeurig zijn. Lastminutebestemmingen zijn door het slechte Nederlandse weer zo in trek, dat veel vluchten naar populaire bestemmingen en hotels vol zitten.

Corendon beleeft ook een piekperiode. "De last minutes zijn nu alweer verdubbeld vergeleken met twee weken geleden", laat de organisatie weten. Dat betekent dat de vakantieganger die deze maand nog weg wil, flexibel moet zijn. "Wie het niet erg vindt om te schuiven met vertrekdatum, bestemming of hotel, heeft goede kans nog iets te vinden."

TUI bevestigt dat. "In landen als Duitsland en België is het ook slecht weer. Daar wil iedereen ook nog snel even naar de zon." Reisorganisaties kunnen slechts in beperkte mate inspelen op een slechte zomer, stelt het reisconcern. "Accommodaties worden ruim van tevoren ingekocht en die kunnen we later nog maar een beetje aanpassen."