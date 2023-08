Meerdere partijen willen VanMoof overnemen, volgende week meer duidelijkheid

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meerdere partijen hebben de afgelopen tijd interesse getoond in VanMoof. Dat melden de curatoren van het failliete fietsenmerk. Zij willen volgende week meer duidelijkheid geven over een eventuele doorstart.

De partijen die hebben geboden op VanMoof worden de komende dagen met elkaar vergeleken en besproken met stakeholders, melden de curatoren in een verklaring. Na het weekend beslissen zij met welke partij ze verder onderhandelen. De curatoren streven ernaar vervolgens zo snel mogelijk tot een "definitieve beslissing" te komen.

Welke partijen er precies interesse hebben getoond in het fietsenmerk, is niet duidelijk. Maandag liet micromobility.com weten te werken aan een overname van VanMoof. Het Amerikaanse bedrijf had naar eigen zeggen al een bod gedaan. Om hoeveel geld het gaat, maakte het bedrijf niet bekend.