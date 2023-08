Met de trein de grens over is vaak duur, maar dat hoeft niet

Reizen met de trein wordt steeds populairder, vooral onder mensen die klimaatvriendelijk op vakantie willen. Waar moet je op letten als je zo'n treinreis gaat boeken?

Treinkaartjes zijn vaak nog steeds duurder dan een vliegticket, ziet ook Paul Peeters, lector duurzaam vervoer en toerisme aan Breda University of Applied Sciences. "Dat komt doordat de capaciteit achterloopt op de vraag. Spoorwegmaatschappijen spelen daar niet op in." Er komen nauwelijks treinen bij, terwijl de trein al sinds 2017 steeds populairder wordt onder toeristen.

Toch kan het voordelig zijn om de trein te nemen, volgens Peeters. Hoewel de trein (nog) niet goedkoper is, is vliegen ook een stuk duurder geworden de afgelopen tijd. Daarnaast ligt het vliegveld bijna nooit op de plek waar je vakantie gaat vieren, "Om op de plek van bestemming te komen, moet je vaak nog heel wat tijd en geld investeren. Terwijl een station meestal midden in de stad ligt."

Als je ervoor kiest om met de trein te gaan reizen, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten, zegt Rico Luman, sectoreconoom transport bij ING. "De dienstregelingen verschillen bijvoorbeeld enorm. Ik reisde kort geleden met de trein door Spanje. Daar rijdt de trein op sommige trajecten maar een of twee keer per dag." Dat is een behoorlijk verschil met Nederland, waar de treinen veel vaker rijden. "Die frequentie als bij ons zie je in andere landen over het algemeen niet."

Last minute is juist duurder

Volgens Peeters is het belangrijk dat je goed zoekt en er een beetje slim in wordt. Dan hoeft een ticket niet heel duur te zijn. "Koop bijvoorbeeld eerst een kaartje tot de grens", stelt de lector voor. "En zoek dan verder vanaf het eerstvolgende station buiten Nederland. Dan ben je meestal stukken goedkoper uit. Als je via de website van de Deutsche Bahn een stoptrein boekt vanaf de grens van Duitsland, dan ben je vaak 60 tot 70 procent goedkoper uit dan als je het gehele traject vanuit Nederland boekt."

Het is daarnaast belangrijk dat je op tijd boekt, zegt Luman. "Door de beperkte capaciteit kunnen last minute tickets een stuk duurder zijn." Maar volgens de econoom moet je vooral de tijd nemen om je weg te vinden op de verschillende sites die je gebruikt om te boeken.

Oefening baart kunst