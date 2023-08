Chinese toeristen weten Nederland weer mondjesmaat te vinden

Nederland heeft dit jaar tot dusver ruim vijfduizend toeristenvisa toegekend aan reizigers uit China. Nu ook daar de coronalockdowns eindelijk voorbij zijn, gaan Chinese toeristen mondjesmaat weer naar Europa op vakantie.

Van januari tot en met 2 augustus zijn er in China 5.087 visa goedgekeurd voor een toeristisch bezoek aan Nederland. Op dezelfde datum in 2022 ging het nog slechts om 240.

Maar het aantal op basis van de visa verwachte toeristen steekt nog schril af bij de hordes Chinese toeristen die we voor de coronapandemie zagen. In 2019 heeft het Nederlandse consulaat in China in de eerste zeven maanden van het jaar maar liefst 41.502 toeristenvisa goedgekeurd.

Het toeristenvisum geldt voor het hele Schengengebied. Dit betekent dat Nederland ook Chinese toeristen tegemoet kan zien die hun vakantie in een ander Schengenland beginnen.

Chinese gidsen zijn weggegaan uit Europa

Doordat Chinese toeristen jarenlang wegbleven, zijn ook Chinezen die in Europa in het toerisme werkten weggetrokken. Zo zijn er nu veel minder Chineestalige gidsen in Nederland, ziet toerismeorganisatie NBTC.

NBTC verwacht niet dat we dit jaar nog een grote toename van toeristen uit China zien. "Zij reizen liever in het voorjaar", zegt een woordvoerder. Ook is het aantal vluchten van en naar China nog niet optimaal.