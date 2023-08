Buurtwinkels houden hoofd amper boven water

Buurtwinkels in ons land staan zwaar onder druk en verdwijnen steeds vaker uit het straatbeeld. Vooral kleine ondernemers in dorpen en kleine gemeenten moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. In de afgelopen vier jaar ging het om honderden winkels.

De traditionele buurtwinkels zijn er niet alleen voor de boodschappen, maar hebben ook een sociale functie. Zo zijn ze goed voor werkgelegenheid in de buurt en sponsoren de ondernemers veel verenigingen en andere festiviteiten. Bovendien zijn lokale winkels een uitkomst voor ouderen en mensen zonder vervoer die niet in staat zijn om naar de supermarkt verderop te gaan.

Deze ondernemers hebben de coronacrisis overleefd doordat bewoners dicht bij huis bleven voor hun boodschappen. Maar de winkeliers hebben nog steeds grote moeite het hoofd boven water te houden. Vooral in gemeenten tot maximaal vijfduizend inwoners is dat een groot probleem.

"Dan gaat het bijvoorbeeld om winkels in de grensstreek", zegt directeur Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum, de branchevereniging voor zelfstandige retailondernemers. "De accijnzen op producten als drank, tabak en andere producten liggen in Duitsland veel lager. Consumenten die net ten oosten van Amersfoort wonen halen hun spullen liever daar omdat het goedkoper is."

Buurtwinkels hebben verder te maken hebben met de hoge inflatie, stijgende loonkosten en een personeelstekort. "De huren zijn vanwege de inflatie met gemiddeld 14 procent gestegen. Daar komt bij dat ook het minimumloon omhoog is gegaan en de cao-lonen zijn gestegen met 10 procent. Dat betekent dus ook hogere loonkosten", legt Hoogstraaten uit.

Verbod op tabaksverkoop wordt strop voor buurtwinkels

Daar komt bij dat de verkoop van tabak vanaf begin volgend jaar wordt verboden in supermarkten. Ook dat is een flinke strop voor de buurtwinkels, meent Hoogstraaten. "Wij verwachten dat er dan nog eens vijfhonderd winkels verdwijnen. Zij lopen vanwege het verbod omzet mis en dan gaat het niet zozeer om tabak, maar om aanvullende boodschappen."

Lokale ondernemers hebben bovendien grote moeite om opvolgers te vinden. "De tweede en derde generatie ziet het niet zitten om de boel over te nemen. Ook het vinden van een koper is vaak lastig. Voor veel lokale ondernemers is dat niet meer houdbaar, zij stoppen ermee."