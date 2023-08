In deze landen tank je deze zomer het goedkoopst

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, doet er goed aan om in het buitenland te tanken. Maar in welk land ben je het goedkoopst uit?

Op dit moment ben je in veel Europese vakantielanden goedkoper uit bij het tankstation dan in Nederland. In ons land betaal je op dit moment ongeveer 2,05 euro per liter benzine.

Het is dus geen gek idee om met een zo leeg mogelijke tank de grens over te gaan. Benzinerijders die naar het zuiden gaan, doen er goed aan in België te tanken. Daar kost de benzine 1,78 euro per liter, wat al snel 30 cent scheelt.

In Frankrijk komt daar een dubbeltje bij en liggen de prijzen rond de 1,89 euro per liter benzine. In Italië betaal je ongeveer hetzelfde. Rijd je op dag twee verder naar Spanje, dan kun je beter een dagje wachten met tanken. Een liter kost daar zo'n 1,65 euro.

Voor dieselrijders zijn de verschillen kleiner. In Nederland betaal je per liter 1,74 euro. In Italië betaal je slechts 1 cent meer, in België gaat de prijs 4 cent omhoog. In Frankrijk betaal je een stuk meer: voor een liter diesel betaal je daar 1,82 euro. In Spanje zakt de prijs juist weer aanzienlijk naar 1,50 euro.

Reis je naar het oosten? Rij nog even door

Als de bestemming oostelijker ligt, is Luxemburg een geschikt land om te tanken. Benzine kost daar rond de 1,64 euro per liter. Een liter diesel kost zo'n 1,54 euro.

Oostwaarts zijn er een aantal landen waar de prijzen vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Zo betaal je in Duitsland, Zwitserland en Denemarken een vergelijkbare prijs aan de pomp als thuis.