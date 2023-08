Klanten van verpakkingsvrije winkel Pieter Pot storten 335.000 euro na oproep

De online verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot heeft in twee weken tijd 335.000 euro opgehaald bij haar klanten. Met het geld wil het bedrijf het vertrouwen van leveranciers terugwinnen en de schappen bijvullen.

De klantenkring gaf gehoor aan die oproep, blijkt uit cijfers van het bedrijf. "We hoopten op 150.000 tot 200.000 euro, maar we hebben inmiddels 335.000 euro binnen", zegt directeur Jouri Schoemaker. Vijftienhonderd tot tweeduizend mensen maakten extra geld over. Meestal ging het om een bedrag van 100 euro, dat klanten 10 euro extra opleverde.

Nadat de online winkel aan het begin van dit jaar op het randje van een faillissement had gebalanceerd, wilden leveranciers gelijk worden uitbetaald. Maar daar had de supermarkt niet genoeg cash voor. Het gevolg daarvan was dat ongeveer een kwart van het assortiment niet meer op voorraad was.