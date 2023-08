Duitse fabrieken ontvingen meer bestellingen dan verwacht na milde recessie

Fabrieken in Duitsland hebben in juni onverwacht veel meer bestellingen binnengekregen. Dat is een teken dat de grootste economie van Europa stabieler wordt.

Duitsland belandde in de winter nog in een lichte recessie. In juni nam het aantal fabrieksbestellingen met 7 procent toe ten opzichte van een maand eerder, terwijl economen hadden gerekend op een krimp.

Er werden vooral veel grote bestellingen geplaatst. Zo kreeg een Hamburgse vliegtuigbouwer 902 orders binnen. Zonder de grote orders mee te tellen, zou er een krimp van een kleine 3 procent de boeken in zijn gegaan.

De groei maakt de forse neergang in maart deels goed. Toen kwamen er in één klap 11 procent minder bestellingen binnen. Over drie maanden gekeken namen de bestellingen met 0,2 procent toe.

Eerder deze week werd al bekend dat de Duitse economie in het afgelopen kwartaal is gestagneerd. Het land heeft last van de zwakke vraag naar producten vanuit China.