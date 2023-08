Duurdere overnachtingen zorgen voor klinkende winst bij Booking.com en Airbnb

De winst van Booking.com en Airbnb is in het tweede kwartaal harder gestegen dan het aantal geboekte nachten. Hogere prijzen op de reisplatforms zorgden voor meer geld in het laatje.

Het reisplatform zag de omzet in het afgelopen kwartaal met ruim een kwart toenemen, tot zo'n 5 miljard euro. De winst steeg met ruim de helft tot meer dan 1 miljard euro. Het aantal geboekte nachten groeide met maar 9 procent vergeleken met een jaar eerder.

Ook in juli zette de "sterke vraag" door, lichtte topman Glenn Fogel toe. Amerikanen gaan weer vaker buiten eigen land op vakantie en worden daarbij geholpen door de sterke dollar. Daardoor zijn verblijven in andere landen relatief goedkoper. Booking verwacht in het derde kwartaal "een recordseizoen op het gebied van reizen".

Ook Airbnb profiteert van hogere prijzen. Een overnachting via het platform kost nu gemiddeld ruim 150 euro, 42 procent meer dan in 2019. De winst steeg met 72 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 593 miljoen euro. Dat is de grootste winst ooit van Aribnb in het tweede kwartaal.