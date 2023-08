Hypotheken gaan voor het eerst in veertien maanden weer omhoog

Het gemiddelde bedrag waarvoor mensen een hypotheek afsloten steeg in juli voor het eerst sinds ruim een jaar. Door de hogere lonen kunnen mensen meer geld lenen.

Het hypotheekbedrag lag in juli gemiddeld 4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, schrijft De Hypotheker-directeur Menno Luiten. In de veertien maanden ervoor zakte de hoogte van de afgesloten leningen juist.

Huizenkopers sloten in juli een lening van gemiddeld 321.818 euro af. In het tweede kwartaal van dit jaar kostte een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) gemiddeld 410.000 euro. Dat is 2,8 procent meer dan het kwartaal daarvoor.

Dat mensen meer lenen, komt onder andere omdat ze meer zijn gaan verdienen. De cao-lonen stegen in het tweede kwartaal met 5,7 procent. De gemiddelde loonstijging op jaarbasis ligt op 7,1 procent.

Meer huizen te koop is gunstig voor starters

De woningmarkt herstelt zich nu de rentes op hypotheken weer stabiel zijn, concludeert De Hypotheker. In het tweede kwartaal van 2023 stonden 29 procent meer huizen te koop dan in het eerste kwartaal. Ook steeg het aantal hypotheekaanvragen in de eerste helft van dit jaar.

Huizenkopers hebben door de hogere overdrachtsbelasting minder concurrentie van beleggers. Daarnaast worden meer huurwoningen te koop gezet.