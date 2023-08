Volkswagen heeft geen financiële schade door brand vrachtschip

De brand op het vrachtschip Fremantle Highway heeft geen financiële gevolgen voor Volkswagen. Volgens een woordvoerder is "een zeer klein deel" van de auto's aan boord van een van de Volkswagen-merken, zoals Audi, SEAT of Volkswagen. En die zijn verzekerd.

Wel is het volgens het bedrijf duidelijk dat de auto's niet meer geleverd kunnen worden aan verkooppartners en klanten. De zegsman meldt donderdag dat die op de hoogte worden gebracht en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Het vrachtschip met aan boord in totaal 3.784 auto's vloog vorige week ten noorden van Ameland in brand. Naast auto's van Volkswagen ging het ook om voertuigen van BMW en Mercedes-Benz. Ook zouden er enkele bouwkranen aan boord zijn.

Inmiddels is de Fremantle Highway de Eemshaven binnengesleept.

Japanse verzekeraar is in gesprek met eigenaar schip

Verzekeringsmaatschappij Japan P&I Club is in gesprek met de eigenaar van het schip, leasebedrijf Shoei Kisen Kaisha, meldde de verzekeraar eerder in een verklaring. Die gesprekken gaan over de schade aan het schip.

"We bevestigen dat het schip Fremantle Highway is ingeschreven bij de Japan P&I Club en we communiceren momenteel met elke expert, bijvoorbeeld advocaat of deskundigen, namens de eigenaar van het schip", staat in de verklaring.

Japan P&I Club zei geen informatie te kunnen geven over schadeclaims of inschattingen van schade aan het gehavende schip. Dat komt volgens de verzekeraar door vertrouwelijkheidsclausules in het verzekeringscontract.

Schade-experts moeten nu bepalen of het schip total loss is. Mogelijk komen ook experts van Japan P&I Club naar het schip kijken, net als mensen van Shoei Kisen Kaisha en charteraar K Line. Een woordvoerder van K Line in het Verenigd Koninkrijk kon daar nog geen duidelijkheid over geven.