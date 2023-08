Kersen steeds duurder door dramatisch oogstjaar, ook zorgen over aardappelen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederlandse kersentelers beleven een dramatisch jaar door het koude en natte voorjaar. De oogsten zijn volgens telers de helft lager dan in 2022, met duurdere kersen tot gevolg. Inmiddels zijn er ook zorgen over bijvoorbeeld bessen en aardappelen.

"2023 is een van de slechtste jaren sinds tijden", zegt Johan Zonneveld van brancheadviesbureau Fruitconsult over de kersenoogst. Regionaal zijn er kleine verschillen. "Maar in de Betuwe, waar de meeste kersentelers zitten, zijn de oogsten 50 tot 60 procent lager."