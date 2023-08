Ook SNS, ASN en RegioBank verhogen hun spaarrentes weer

SNS Bank, ASN Bank en RegioBank verhogen hun spaarrentes. Dat doen ze in navolging van renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en andere grote banken als Rabobank, ABN AMRO en ING.

Bij ASN Bank is de rente vanaf 9 augustus 1,20 procent voor spaartegoeden tot 100.000 euro. Bij SNS en RegioBank stijgt de spaarrente naar 1,25 procent. De drie banken zijn onderdeel van de Volksbank, die sinds de nationalisatie van SNS REAAL in 2013 volledig in handen is van de Nederlandse overheid.