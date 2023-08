Ook Britse rente stijgt naar hoogste niveau in ruim vijftien jaar

In navolging van de Europese en Amerikaanse centrale bank heeft nu ook de Bank of England de rente verhoogd naar het hoogste niveau in jaren. De verhogingen zijn bedoeld om de inflatie te bestrijden.

Het belangrijkste rentetarief bedraagt nu 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in meer dan vijftien jaar tijd. Sinds december 2021 heeft de Bank of England dat tarief al veertien keer verhoogd.

Door een renteverhoging wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken. De Britse inflatie was in juni nog 7,9 procent. Dat is een nog veel hoger niveau dan in de Europese Unie of de Verenigde Staten.

Eind juli verhoogden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) hun rentetarieven al naar het hoogste niveau in jaren. Wel is de reeks aan renteverhogingen naar verwachting bijna ten einde.