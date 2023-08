Binnenzwembaden bommetjevol door regenachtige zomerdagen

Met het slechte weer trekken vakantiegangers en dagjesmensen naar binnenzwembaden. De kaartjes voor zwembaden bij Center Parks-vakantieparken voor vandaag zijn bijna uitverkocht en die voor vrijdag raken ook op. Bij andere zwembaden blijven buitenbaden dicht.

Mensen die sowieso al vakantie vieren op een Center Parks-terrein hebben vrij toegang tot Aqua Mundo, dat meerdere vestigingen in Nederland heeft. Als parkgasten vaker naar het binnenzwembad gaan, komen er minder kaartjes beschikbaar voor dagjesmensen.

"Er is heel veel vraag naar dagtickets", zegt een woordvoerder van Center Parks. Voor vrijdag zijn er nog maar een paar kaartjes beschikbaar en ook voor komend weekend raadt Center Parks mensen af om op de bonnefooi te komen. "Dan loop je kans dat je voor niets naar het park rijdt."

Bij Aqua Mundo blijven buitenbaden wel open, omdat die verbonden zijn met glijbanen van het binnenzwembad.

Minder bezoekers voor buitenbad

Subtropisch zwemparadijs Mosaqua in het Limburgse Gulpen baalt juist van het slechte weer. Want hoewel het binnenbad de afgelopen tijd geregeld vol zat, trekt normaal gezien vooral het buitenbad veel bezoekers.

Volgens een woordvoerder kunnen drieduizend mensen op een dag in het buitenbad, terwijl er in het binnenbad maar acht- tot negenhonderd passen. "Gelukkig hebben we wel een goed voorjaar gehad, met veel warme weekenden. Daardoor hebben we nu een mooie voorsprong opgebouwd."

Veel Duitse zwembadgasten

Voor sportcomplex Hoornse Vaart in Alkmaar is het slechte zomerweer een geluk bij een ongeluk. Het buitenbad moest dicht, omdat er een filter kapot was gegaan. "Als hij wel open was, had er niemand in gezwommen nu", zegt locatiemanager Marcel Ruitenberg. Het binnenbad wordt wel goed bezocht, volgens Ruitenberg vooral door campinggasten die aan de kust verblijven. "Als ze niet naar het strand kunnen, komen ze deze kant op."