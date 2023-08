Turkse inflatie stijgt weer na acht maanden van daling

De Turkse inflatie is in juli na acht maanden van daling weer gestegen. De prijzen in het land gingen met 47,8 procent omhoog ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Daarmee lijken de renteverhogingen van de Turkse centrale bank nog weinig effect te hebben. Het belangrijkste rentetarief werd vorige maand opnieuw verhoogd, van 15 naar 17,5 procent. Daarmee hopen de Turkse autoriteiten de gierende inflatie in het land onder controle te houden.

De jaren daarvoor verlaagde de centrale bank dat rentetarief juist, omdat president Recep Tayyip Erdogan geloofde dat je daarmee de inflatie kunt beteugelen. Dat standpunt staat lijnrecht tegenover de gangbare economische theorieën. Prijzen van veel producten en diensten werden in een jaar tijd wel 80 procent duurder.