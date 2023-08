Bierbrouwer AB InBev maakt winst ondanks Amerikaanse boycot

Het Belgische bierconcern AB InBev kan opgelucht ademhalen. Het moederbedrijf van onder meer Budweiser werd het afgelopen kwartaal geteisterd door de inflatie en een boycot, maar maakte wereldwijd toch 7 procent meer omzet.

Vooral in de Verenigde Staten en Europa daalde de opbrengst in het tweede kwartaal. In de VS kwam dat door een campagne voor het merk Bud Light.