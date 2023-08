Nederlandse groene stroom steeds gewilder

We kiezen steeds vaker voor een stroomcontract met Nederlandse groene stoom. Het gaat dan om een combinatiecontract met gas waarvan de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Het afgelopen kwartaal werd dat 22 procent vaker aangevraagd dan een jaar terug, meldt prijsvergelijker PriceWise.

Volgens de site stijgt dit product enorm in populariteit. "Omdat er meer vraag is naar hernieuwbare energie zien wij dat steeds meer leveranciers duurzamere opties aanbieden voor dezelfde looptijd", zegt energie-expert Tom Schuitemaker van Pricewise.

"Vroeger was groene stroom lastiger verkrijgbaar en een markt voor leveranciers om zich op te onderscheiden. We zien nu dat bijna iedere leverancier hernieuwbare energie aanbiedt."

Nederlandse groene stroom wordt opgewekt met zonnepanelen of windmolens. CO2-uitstoot compenseren gebeurt bijvoorbeeld door te investeren in bossen of andere duurzame projecten. Groene stroom is altijd iets duurder dan 'grijze' stroom uit gas, aldus Pricewise. Soms scheelt het een paar euro per maand.