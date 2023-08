Pensioenfondsen staan er beter voor door winsten op de beurs

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Pensioenfondsen profiteren van de stijgende rente en koerswinsten op de aandelenbeurs. Daardoor zijn de dekkingsgraden in juli opgelopen tot gemiddeld 122 procent. Dat betekent dat de fondsen gemiddeld voor elke 100 euro pensioenuitkering 122 euro in kas hebben.

In juni was de gemiddelde dekkingsgraad nog 120 procent, blijkt uit cijfers van adviesbureau Aon. Een hoge dekkingsgraad betekent normaal gesproken dat er ruimte is om pensioenen te verhogen.