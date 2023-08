Geld maakt niet gelukkig: Friezen zijn minder rijk, maar wel meest tevreden

Inwoners van Friesland bewijzen dat geld niet per se gelukkig maakt. Zij zijn bovengemiddeld tevreden over hun leven, terwijl de Randstad en Noord-Brabant beduidend rijker zijn.

Grootstedelijke gebieden bij Amsterdam, Utrecht en Delft produceren relatief veel waarde, het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp van armere regio's in Noord-Nederland, de Achterhoek en Zuidwest-Overijssel steekt daar schril bij af. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen het daar ook slechter hebben.

In Friesland is het verschil tussen waarde en geluk het opvallendst, concluderen onderzoekers van statistiekbureau CBS. Het bbp per hoofd van de bevolking was daar 34.800 euro per inwoner in 2021, terwijl dat landelijk 49.100 was. Alleen in Drenthe was het bbp nog lager.

Toch zijn inwoners bijna nergens in Nederland zo tevreden. Dat komt doordat Friezen relatief veel contact hebben met vrienden, familie of buren. Ook ervaren ze gemiddeld een goede gezondheid en zijn ze tevreden met hun huis. Verder is er veel natuur en weinig uitstoot.

. Factoren die meespelen zijn onder meer gezondheid, veiligheid, de woningmarkt, werkloosheid en vertrouwen in anderen. De beschikbaarheid van hulpbronnen later. Hoe duurzaam is de brede welvaart? Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar schulden van huishoudens, natuurgebieden, uitstoot van fijnstof en opleidingsniveau. Wat is smalle welvaart? Smalle welvaart gaat over materie. Dit wordt onder meer gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.

Ook het besteedbare inkomen per huishouden valt hieronder.

Noord-Friezen zijn meest tevreden Nederlanders

In Noord-Friesland zijn de inwoners het meest tevreden over hun leven. Wel is de levensverwachting er wat lager en werken er relatief minder mensen. Daardoor scoort dat deel van de provincie lager op brede welvaart 'hier en nu'.

Regio's die goed scoren op de kwaliteit van leven zijn bijvoorbeeld Noord-Drenthe, Noord-Overijssel, het oosten van Noord-Brabant en de provincie Utrecht. Er zijn ook gebieden die veel positieve en negatieve uitschieters hebben op het gebied van brede welvaart, zoals Groot-Amsterdam.

Stedelingen hebben minder goede gezondheid dan plattelanders

Op gezondheid scoort Noord-Nederland bovengemiddeld, met uitzondering van het noordoostelijke deel van de regio. De oostelijke rand van Nederland heeft de meeste negatieve uitschieters. Verder hebben inwoners van steden gemiddeld genomen een minder goede gezondheid dan plattelandsbewoners.

Ook houden mensen in de stad minder geld over en is hun omgeving minder schoon en veilig. Stedelingen zijn gemiddeld wel hoger opgeleid en ze hebben minder lichaamsgewicht. In plattelandsgemeenten genieten de inwoners van meer natuur en een schonere lucht.