Stijgende lonen houden de inflatie hoog

De stijgende loonkosten zorgen ervoor dat de prijzen op een hoog niveau blijven. In verschillende sectoren zijn de lonen de afgelopen maanden flink gestegen en steeds meer bedrijven berekenen dat nu door.

Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de supermarkten, waar onze boodschappen vorige maand 11,6 procent duurder waren dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten dat naast de energie, huur, logistiek en productie ook de personeelskosten fors zijn gestegen. De verwachting is dan ook dat prijzen van voeding en drank de komende maanden op een hoog niveau blijven.

Volgens econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO waren het eerst de stijgende energie- en grondstofprijzen die voor een hoge inflatie zorgden. "Dat ligt inmiddels een beetje achter ons. De loonstijgingen worden nu een belangrijkere factor voor de hogere prijzen. Dat gaan we waarschijnlijk het eerst zien in de arbeidsintensieve dienstensector, zoals de horeca."

Volgens berekeningen van ABN AMRO stijgen de loonkosten dit jaar naar verwachting met maar liefst 6,1 procent. Voor het gehele bedrijfsleven leidt dat tot een stijging van de loonkosten van zo'n 17 miljard euro.

De hogere lonen zijn een belangrijke oorzaak van de hoge kerninflatie, waarin de prijzen voor energie en voeding niet zijn meegenomen, meent econoom Stefan Groot van RaboResearch. "We zien dat de lonen flink stijgen en dat zorgt weer voor nieuwe prijsstijgingen. Dat is een van de oorzaken waardoor de kerninflatie zo hoog is."

De lonen zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Momenteel ligt de gemiddelde loonstijging op 7,1 procent en dat is historisch hoog. De hogere loonkosten vormen voor vakbond FNV geen enkele reden om gas terug te nemen aan de cao-tafels. De vakbond houdt nog steeds vast aan automatische prijscompensatie, ook nu de inflatie inmiddels is gedaald tot 4,6 procent.

FNV ziet geen reden om looneis af te zwakken

"Er is geen objectieve onderbouwing dat hogere lonen de inflatie hebben aangewakkerd. De graaiflatie heeft hiervoor gezorgd. De omzet van Nederlandse bedrijven is behoorlijk gegroeid ten opzichte van 2019, de winst zelfs fors en de uitkeringen aan aandeelhouders explosief. De personeelskosten bleven daarentegen achter", benadrukt FNV-penningmeester Piet Rietman.

De bond ziet dan ook geen enkele reden om de looneis af te zwakken. "De lonen zijn al zo lang achtergebleven bij de winsten van bedrijven dat hier nog steeds een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Het verlies aan koopkracht is nog lang niet bij iedereen hersteld en daar gaan we ook komend jaar hard mee aan de slag", zegt Rietman.