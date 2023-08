VS is volgens kredietbeoordelaar Fitch minder betrouwbaar voor beleggers

De Verenigde Staten zijn voor beleggers minder betrouwbaar geworden. Volgens kredietbeoordelaar Fitch behoren Amerikaanse staatsleningen niet meer tot de veiligst denkbare beleggingen. Dat heeft te maken met de politieke strijd over het schuldenplafond.

Dit betekent dat Amerikaans staatspapier bij Fitch nu niet meer de felbegeerde AAA-rating heeft, maar te boek staat als AA+. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus zo'n stap zet.

De verlaging heeft te maken met de politieke strijd over het schuldenplafond in Washington. Na weken onderhandelen lukte het zo'n twee maanden geleden wel om tot een akkoord te komen. Maar de zorgen bij Fitch, waar de VS sinds 1994 een AAA-rating had, zijn nog niet weggenomen.